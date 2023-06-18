“THE BORDERLINE”. DOPO LA TRAGEDIA DELLA LAMBORGHINI: 24 MILA FOLLOWER IN PIÙ SU INSTAGRAM

L'incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, non ha frenato la crescita sui social dei TheBorderline, il gruppo di youtuber amanti delle sfide e dell'alta velocità...

Dopo la diffusione dei nomi e le facce dei membri del collettivo TheBorderline su siti, telegiornali e quotidiani, infatti, i numeri social del gruppo di youtuber sono aumentati, così come sono aumentati i follower, diventati 24mila in più.

Ad esempio, nonostante Matteo Di Pietro, il giovane alla guida del Suv Lamborghini lo scorso 14 giugno, abbia reso privato il suo profilo, rimuovendo anche foto e post, il giovane sui social ha comunque guadagnato ben 15mila "seguaci" in soli tre giorni.

Il giorno prima dell'incidente, infatti, lo youtuber era seguito da circa 30 mila persone, mentre in questo momento può contarne quasi 45 mila.

Al momento uno solo dei ragazzi, Matteo Di Pietro, che si trovava alla guida della vettura, è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni. La posizione degli altri ragazzi resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.