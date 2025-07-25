TIFOSI DEL CATANIA COINVOLTI IN UN INCIDENTE IN VIAGGIO VERSO NORCIA: DUE GRAVI TRA I NOVE FERITI

Un grave incidente stradale ha coinvolto un pulmino di tifosi della Curva Sud del Catania, partito dalla città etnea con destinazione Norcia, in Umbria, dove la squadra rossazzurra si trova in ritiro...

Il bilancio dell’incidente è di nove feriti, due dei quali versano in condizioni più serie e sono stati ricoverati con prognosi riservata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

La società Calcio Catania, in stretto contatto con la questura di Perugia, sta valutando in queste ore quali iniziative adottare alla luce dell’accaduto. Per la giornata di domani, a Norcia, è in programma un’amichevole con una squadra locale, seguita dalla presentazione ufficiale della squadra in piazza. Eventuali modifiche al programma saranno comunicate nelle prossime ore.

Il club ha espresso vicinanza ai tifosi coinvolti, augurando loro una pronta guarigione. Anche la tifoseria organizzata ha diffuso messaggi di solidarietà attraverso i canali social.