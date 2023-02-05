TIM DOWN: SEGNALATI PROBLEMI CON LA CONNESSIONE IN TUTTA ITALIA

Non c’è stato neppure il tempo per risollevarsi dai malfunzionamenti che hanno travolto i servizi di posta elettronica che fanno capo a Libero e a Virgilio che nuovi problemi hanno fatto capolino in c...

Non c’è stato neppure il tempo per risollevarsi dai malfunzionamenti che hanno travolto i servizi di posta elettronica che fanno capo a Libero e a Virgilio che nuovi problemi hanno fatto capolino in casa Tim: la rete fissa, infatti, è down. Le prime segnalazioni legate all’impossibilità di accedere alla rete Internet Tim associata alla linea fissa sono arrivare intorno alle ore 11:30 di domenica 5 febbraio 2023 ma i problemi persistono ancora a ora di pranzo, specialmente in FTTC e FWA, e stanno dando filo da torcere a numerosi utenti.

La situazione è monitorata in tempo reale sul portale DownDetector. Con l’aggiornamento delle ore 13:00, continuano a essere migliaia le segnalazioni relative a problemi che impediscono il corretto utilizzo di Internet e di Tim. In particolare, i problemi più segnalati sono quelli che riguardano Internet fisso (70% degli utenti), totale blackout della linea (16% degli utenti) e Internet mobile (13% degli utenti).