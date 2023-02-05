95047

TIM DOWN: SEGNALATI PROBLEMI CON LA CONNESSIONE IN TUTTA ITALIA

A cura di Redazione Redazione
05 febbraio 2023 13:44
News
Non c’è stato neppure il tempo per risollevarsi dai malfunzionamenti che hanno travolto i servizi di posta elettronica che fanno capo a Libero e a Virgilio che nuovi problemi hanno fatto capolino in casa Tim: la rete fissa, infatti, è down. Le prime segnalazioni legate all’impossibilità di accedere alla rete Internet Tim associata alla linea fissa sono arrivare intorno alle ore 11:30 di domenica 5 febbraio 2023 ma i problemi persistono ancora a ora di pranzo, specialmente in FTTC e FWA, e stanno dando filo da torcere a numerosi utenti.

La situazione è monitorata in tempo reale sul portale DownDetector. Con l’aggiornamento delle ore 13:00, continuano a essere migliaia le segnalazioni relative a problemi che impediscono il corretto utilizzo di Internet e di Tim. In particolare, i problemi più segnalati sono quelli che riguardano Internet fisso (70% degli utenti), totale blackout della linea (16% degli utenti) e Internet mobile (13% degli utenti).

https://twitter.com/servizioclienti/status/1622197851513098244?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622197851513098244%7Ctwgr%5E2c68a219c2f6289629573e86fde6a2e277909172%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.upday.com%2Fit%2Ftim-down-segnalati-problemi-con-la-connessione-in-tutta-italia

