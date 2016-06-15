Timida ripresa delle Salinelle (tra le case)

Emissione di fango e acqua tra le abitazioni vicine all’area

95047.it FLASH Emissione di fango e di olii minerali di colore nero. Le Salinelle sono tornate timidamente in eruzione. Ma lo hanno fatto, così come era prevalentemente accaduto nel gennaio scorso, tra le abitazioni vicine alla zona. L’emissione avviene ad intermittenza: c’è una forte emissione di fango ed acque a temperature di circa 18 gradi.