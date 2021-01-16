TIR CARICO DI ARANCE SI RIBALTA SULL’A18, FERITO L’AUTISTA

I Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente che si è verificato sull’A18, sulla carreggiata in direzione Messina, in corrispond...

I Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente che si è verificato sull’A18, sulla carreggiata in direzione Messina, in corrispondenza del tratto compreso tra le uscite di Fiumefreddo e Giardini Naxos.

Un autoarticolato che trasportava agrumi, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori dalla carreggiata stradale ribaltandosi sulla vegetazione circostante.

L’autista è stato medicato dai sanitari del servizio 118 intervenuti sul posto e portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto ha operato anche una autogrù del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, oltre al personale della Polstrada.