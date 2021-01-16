95047

TIR CARICO DI ARANCE SI RIBALTA SULL’A18, FERITO L’AUTISTA

I Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente che si è verificato sull’A18, sulla carreggiata in direzione Messina, in corrispond...

A cura di Redazione Redazione
16 gennaio 2021 08:06
TIR CARICO DI ARANCE SI RIBALTA SULL’A18, FERITO L’AUTISTA -
News
Condividi

I Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente che si è verificato sull’A18, sulla carreggiata in direzione Messina, in corrispondenza del tratto compreso tra le uscite di Fiumefreddo e Giardini Naxos.

Un autoarticolato che trasportava agrumi, per cause in corso di accertamento, è  uscito fuori dalla carreggiata stradale ribaltandosi sulla vegetazione circostante.
L’autista è stato medicato dai sanitari del servizio 118 intervenuti sul posto e portato in ospedale per ulteriori accertamenti.
Sul posto ha operato anche una autogrù del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, oltre al personale della Polstrada.

TIR CARICO DI ARANCE SI RIBALTA SULL’A18, FERITO L’AUTISTA
TIR CARICO DI ARANCE SI RIBALTA SULL’A18, FERITO L’AUTISTA

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047