TIR FINISCE FUORI STRADA: DALLE ORE 22 CHIUSO IL TRATTO DI TANGENZIALE PER LA RIMOZIONE

La scorsa notte, al km 7 della Tangenziale Ovest di Catania in direzione Messina, per cause in corso di accertamento un mezzo pesante è uscito di strada, senza gravi conseguenze per il conducente.

Per tutta la giornata di oggi, il mezzo è rimasto nella scarpata, all’esterno della sede stradale, senza causare disagi alla circolazione.

La barriera laterale di sicurezza è già stata ripristinata dalle squadre di Anas.

La rimozione del mezzo avrà luogo questa notte, a partire dalle ore 22, poiché le operazioni dovranno necessariamente essere eseguite chiudendo al traffico la carreggiata.

Pertanto, sino al termine delle operazioni, i veicoli provenienti da Siracusa e diretti verso Messina dovranno uscire dalla Tangenziale allo svincolo di Misterbianco e, dopo avere percorso la circonvallazione di Catania, potranno reimmettersi in autostrada mediante viale Mediterraneo e A18dir.

