TIR IN AVARIA SULLA SS121, CODE

FLASHDisagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratta di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi...

12 dicembre 2019 16:14
FLASH

Disagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratta di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.

Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro
in direzione Catania.
Al momento si segnalano rallentamenti alla circolazione

Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco e la Polizia Stradale.

 

