TIR IN AVARIA SULLA SS121, CODE

FLASHDisagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratta di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi...

A cura di Redazione 12 dicembre 2019 16:14

Condividi