TIR IN AVARIA SULLA SS121, CODE
A cura di Redazione
12 dicembre 2019 16:14
FLASH
Disagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratta di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.
Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro
in direzione Catania.
Al momento si segnalano rallentamenti alla circolazione
Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco e la Polizia Stradale.