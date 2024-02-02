TIR IN FIAMME SULLA A19, CHIUSO IL TRATTO TRA CATENANUOVA E GERBINI
Rimane chiusa l'autostrada A 19 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini a causa dell'incendio di un tir che trasportava cartone pressato . Il mezzo ha preso fuoco ieri sera nei pressi dello svincolo di G...
A cura di Redazione
02 febbraio 2024 11:29
Rimane chiusa l'autostrada A 19 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini a causa dell'incendio di un tir che trasportava cartone pressato .
Il mezzo ha preso fuoco ieri sera nei pressi dello svincolo di Gerbini e fino a tarda ora i vigili del fuoco del comando di Enna hanno lavorato allo spegnimento delle fiamme insieme alla Polstrada e all'Anas.
Per gli automobilisti che debbono raggiungere Catania l'Anas consiglia di uscire a Catenanuova e procedere sulla 192 per raggiungere il capoluogo etneo.