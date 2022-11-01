TIR PRECIPITA DAL VIADOTTO SULL'A18 E VOLA PER 5 METRI, ILLESO IL CONDUCENTE 22ENNE PATERNESE

E' miracolosamente illeso il conducente di un tir, che questa mattina, 01 Novembre 2022, intorno alle ore 05 è precipitato da un cavalcavia dell'autostrada Catania Messina.Il conducente, A.S. un vent...

E' miracolosamente illeso il conducente di un tir, che questa mattina, 01 Novembre 2022, intorno alle ore 05 è precipitato da un cavalcavia dell'autostrada Catania Messina.

Il conducente, A.S. un ventiduenne di Paternò, diretto verso Messina per cause al vaglio da parte dell'autorità, ha perso il controllo del proprio Tir che è uscito dalla carreggiata ed è precipitato da un viadotto da un’altezza di circa cinque metri finendo sulla strada sottostante in territorio di Aci Sant'Antonio.

Fortunatamente, a quell'ora non transitava nessuno evitando che il bilancio sarebbe stato piu grave.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, insieme ad un Autogrù inviata dalla Sede Centrale di Catania., per la rimozione del mezzo pesante ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto intervenuti anche i sanitari del Servizio 118, i militari dell'Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro..