TIR SBANDA E SFONDA GUARD RAIL IN TANGENZIALE DI MESSINA, RALLENTAMENTI E USCITE OBBLIGATORIE

Nella notte, nel tratto autostradale tra Messina Boccetta e Messina Giostra, un autista che si dirigeva in direzione Palermo ha perso il controllo di un mezzo pesante che sbandando ha sfondato il guardrail ed è rimasto incastrato tra le lamiere che delimitano la carreggiata all’altezza del km. 10,500, poco prima de quartiere Ritiro.

Le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza della corsia stanno subendo rallentamenti per via del maltempo.

Per chi si muove da Catania in direzione Palermo si segnalano al momento code e rallentamenti tra lo svincolo di Gazzi e quello di Boccetta, dove è stata istituita anche l’uscita obbligatoria, fino al termine delle operazioni.

Lo svincolo è stato chiuso anche in entrata in direzione Palermo, ma è possibile utilizzare quello di Giostra.