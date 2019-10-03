95047

TIR SI RIBALTA IN TANGENZIALE

03 ottobre 2019 07:04
TIR SI RIBALTA IN TANGENZIALE -
News
Incidente in tangenziale poco prima dell'uscita dell' aeroporto.

Un tir che procedeva in direzione Messina, per cause in via d'accertamento, probabilmente a causa del manto stradale  viscido dalla fitta pioggia delle ultime ore si è ribaltato invadendo la carreggiata opposta.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 3.30, sul posto, mezzi di soccorso, 118, polizia e autogru dei vigili del fuoco.

Attualmente è  aperta  una sola  carreggiata, con file lunghe.

IN AGGIORNAMENTO

