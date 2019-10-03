TIR SI RIBALTA IN TANGENZIALE
A cura di Redazione
03 ottobre 2019 07:04
Incidente in tangenziale poco prima dell'uscita dell' aeroporto.
Un tir che procedeva in direzione Messina, per cause in via d'accertamento, probabilmente a causa del manto stradale viscido dalla fitta pioggia delle ultime ore si è ribaltato invadendo la carreggiata opposta.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 3.30, sul posto, mezzi di soccorso, 118, polizia e autogru dei vigili del fuoco.
Attualmente è aperta una sola carreggiata, con file lunghe.
IN AGGIORNAMENTO