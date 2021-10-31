TIR SI RIBALTA SULLA CATANIA PALERMO, UN MORTO E UN FERITO

Incidente mortale sulla Palermo-Catania nei pressi di Villabate in direzione del capoluogo.Un tir si è ribaltato e uno dei due camionisti a bordo è morto.Al momento non si conoscono le generalità.L'al...

Incidente mortale sulla Palermo-Catania nei pressi di Villabate in direzione del capoluogo.

Un tir si è ribaltato e uno dei due camionisti a bordo è morto.

Al momento non si conoscono le generalità.

L'altro è ferito e sotto choc. L'autostrada è bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli operai dell'Anas.

(ANSA).