TIR SI RIBALTA SULLA CATANIA PALERMO, UN MORTO E UN FERITO
Incidente mortale sulla Palermo-Catania nei pressi di Villabate in direzione del capoluogo.Un tir si è ribaltato e uno dei due camionisti a bordo è morto.Al momento non si conoscono le generalità.L'al...
A cura di Redazione
31 ottobre 2021 16:06
Incidente mortale sulla Palermo-Catania nei pressi di Villabate in direzione del capoluogo.
Un tir si è ribaltato e uno dei due camionisti a bordo è morto.
Al momento non si conoscono le generalità.
L'altro è ferito e sotto choc. L'autostrada è bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli operai dell'Anas.
(ANSA).