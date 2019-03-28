TIR SI RIBALTA VICINO SVINCOLO ACIREALE. MORTO CAMIONISTA

Incidente mortale ieri sera, intorno alle ore 22.30 sull'A18, per la precisione subito dopo l'uscita del casello autostradale di Acireale.Per cause ancora da chiarire, un tir si è ribaltato su un fian...

Incidente mortale ieri sera, intorno alle ore 22.30 sull'A18, per la precisione subito dopo l'uscita del casello autostradale di Acireale.

Per cause ancora da chiarire, un tir si è ribaltato su un fianco, e avrebbe distrutto il guardrail ai bordi della carreggiata.

Il conducente del mezzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, appariva in gravi condizioni all'arrivo dei primi soccorsi, è deceduto mentre i soccorritori cercavano di estrarlo dalla cabina di guida dove era rimasto intrappolato.

Sul posto i vigili del Fuoco, la polizia stradale e mezzi di soccorso del 118

