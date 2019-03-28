95047

TIR SI RIBALTA VICINO SVINCOLO ACIREALE. MORTO CAMIONISTA

28 marzo 2019 07:30
TIR SI RIBALTA VICINO SVINCOLO ACIREALE. MORTO CAMIONISTA -
Incidente mortale ieri sera, intorno alle ore 22.30 sull'A18, per la precisione subito dopo l'uscita del casello autostradale di Acireale.

Per cause ancora da chiarire, un tir si è ribaltato su un fianco, e avrebbe distrutto il guardrail ai bordi della carreggiata.

Il conducente del mezzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, appariva in gravi condizioni all'arrivo dei primi soccorsi, è deceduto mentre i soccorritori cercavano di estrarlo dalla cabina di guida dove era rimasto intrappolato.

Sul posto i vigili del Fuoco, la polizia stradale e mezzi di soccorso del 118

IN AGGIORNAMENTO

