Tonno richiamato dai supermercati Conad: possibile presenza di corpi estranei nel barattolo

Un avviso importante per i consumatori riguarda un prodotto alimentare venduto nei supermercati Conad. L’azienda CONAD Soc. Coop. ha disposto in via precauzionale il richiamo di un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva da 300 grammi in vaso di vetro per la possibile presenza di corpi estranei.

Il prodotto interessato dal richiamo è identificato dai seguenti dati:

Prodotto: Filetti di tonno all’olio di oliva 300g

Codice EAN: 8003170071889

Lotto: L30 1R

Termine minimo di conservazione (TMC): 10/2028

Prodotto per Conad da: Italfish S.r.l.

Stabilimento di produzione: Olhão – Portogallo (Porto de Pesca de Olhão PT G2375 CE)

L’azienda invita tutti i clienti che abbiano acquistato il prodotto appartenente a questo lotto a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita Conad dove è stato acquistato.

Il supermercato provvederà alla sostituzione con un altro prodotto oppure al rimborso dell’importo pagato, anche senza presentare lo scontrino.

Il richiamo è stato disposto a scopo puramente cautelativo, per garantire la sicurezza dei consumatori.

Conad si è inoltre scusata per il disagio arrecato ai clienti.

✅ Consiglio per i consumatori: controllare sempre lotto e scadenza dei prodotti presenti in dispensa per verificare se rientrano tra quelli segnalati nei richiami alimentari.