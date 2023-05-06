TONY COLOMBO UN “NAPOLETANO” SICULO – LE FOTO

Un fenomeno della musica napoletana, o come si dice spesso, della musica neomelodica, Tony Colombo riempie il Metropolitan di Catania come pochi, con un sold out da grande artista. Un concerto in cui...

Un fenomeno della musica napoletana, o come si dice spesso, della musica neomelodica, Tony Colombo riempie il Metropolitan di Catania come pochi, con un sold out da grande artista. Un concerto in cui ha ripercorso la sua carriera con i successi conosciuti e cantati da tutti.

Oltre 20 album incisi, anni di concerti in molti paese e un seguito sui social che ha portato anche a oltre 40 milioni di visualizzazioni su Youtube di un suo pezzo dedicato alla sua attuale moglie Tina Rispoli, apparsa anche lei sul palco di Catania raccogliendo applausi.

Uno dei tanti artisti siciliani (Tony è di Palermo), che hanno trovato un grande seguito cantando in napoletano. In fondo quella siciliana e quella campana sono due realtà molto simili, nate dalle ceneri dell’Impero detto delle due Sicilia.

Tony ha entusiasmato il pubblico e soprattutto ha promesso di tornare a breve a cantare a Catania, magari in un posto più grande in modo da accogliere i tanti fans che non hanno trovato biglietti per questa data. In tanti lo attendono, perché insieme a De Martino, e pochi altri è uno dei neomelodici più seguiti insieme a Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio e Gigi Finizio.