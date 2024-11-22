Top e Flop di Serie A nei primi mesi di campionato2024/2025

I primi mesi di Serie A ci hanno deliziato con un campionato agguerrito, che presenta ben 6 squadre al top nella zona calda della classifica, diversi flop nella zona centrale e soprattutto in fondo, n...

I primi mesi di Serie A ci hanno deliziato con un campionato agguerrito, che presenta ben 6 squadre al top nella zona calda della classifica, diversi flop nella zona centrale e soprattutto in fondo, negli abissi tra quindicesima e ventesima posizione.

Fiorentina e Atalanta festeggiano uno stato di forma strepitoso

Questi due club stanno devastando le avversarie senza paura, infatti, dalla giornata numero 7 alla 12 hanno messo in cassaforte ben 18 punti con 6 vittorie consecutive: un filotto da scudetto. Mentre la Viola resta quotata come outsider per la vittoria del campionato, la Dea balza nella top 3 delle favorite, quotata a 7.5 dietro a Napoli e Inter.

Inter e Napoli restano le favorite alla vittoria dello scudetto

Le scommesse online di Serie A 2024/2025 in tempo reale danno i Nerazzurri vincenti Tricolore a 1.9, mentre la quota del Napoli si è abbassata a 4. Dopo la prima sconfitta in campionato, l’armata di Conte è riuscita a sbalordire tutti con 9 risultati utili consecutivi, di cui 8 vittorie e 1 pareggio, prima della clamorosa sconfitta in casa contro l’Atalanta.

L’Inter paga soltanto la sconfitta contro il Milan, ma sia in Champions che in campionato il Biscione va piano, va sano e va lontano. Fino a novembre è andato tutto bene, i mesi di dicembre e gennaio ci diranno dove può arrivare l’armata di Inzaghi.

Milan e Roma: due flop clamorosi

Il Diavolo non riesce a trovare stabilità sia in Serie A che in Champions, alterna colpacci come quelli contro Inter e Real Madrid a pareggi e sconfitte clamorose. Questa è l’unica certezza del Milan di Fonseca: nessuna sicurezza e stabilità tattica. Intanto le quote Antepost si abbassano e i Rossoneri scivolano via dalle favorite e dalla top 6 in campionato.

Esonerato De Rossi, esonerato Juric e soltanto 13 punti nelle prime 12 gare: questo è il bilancio del flop clamoroso della Roma. Più che statistiche e dati da analizzare sorge una semplice domanda: Claudio Ranieri riuscirà ad evitare il peggio per i Giallorossi?

Lazio e Juventus al top in classifica

Ecco due squadre al top da non sottovalutare, perché nelle quote calcio dei match di Serie A in diretta live le Aquile e la Vecchia Signora danno spettacolo, ognuna a modo suo ma senza esclusione di gol.

La Juventus è l’unica squadra che in Serie A non ha perso neanche una gara nelle prime 12 giornate, mentre la Lazio in questo breve frammento di campionato, presenta lo stesso numero di vittorie di Napoli e Atalanta.

Lecce, Monza e Venezia a rischio retrocessione

I Salentini, i Brianzoli e i Veneti rappresentano i peggiori flop della classifica, con il Lecce che presenta il peggior reparto offensivo della Serie A e il Monza quasi incapace di vincere.

Nella zona pericolosa con vista Serie B c’è sicuramente il Genoa e l’esonero a sorpresa di Gilardino non lascia buoni presagi sul resto della stagione. Anche il Cagliari non vince da un po’ e dovrà fare attenzione al Como, che tutto sommato è la migliore delle candidate per la salvezza.