Top e flop di Serie A tra zona Champions e zona retrocessione: verso il rush finale

Mancano 7 gare alla fine del campionato di Serie A e la situazione è sempre più bollente agli antipodi della classifica, mentre il Milan è al top nelle quote delle scommesse per via del suo stato di forma eccezionale con 7 vittorie su 7 nelle ultime gare (compresi i 2 match di Europa League), Bologna e Roma si sfidano per il quarto posto e negli inferi della zona salvezza c’è la ressa verso l’ultima curva prima della bandiera a scacchi.

Non solo Sassuolo, Frosinone e Verona sono il lotta per scalare definitivamente la diciottesima posizione, ma anche Udinese e Lecce rischiano grosso: ecco tutti i top e flop di Serie A.

Milan, Bologna e Roma al top con statistiche da record

Nelle ultime 5 gare questi tre club hanno scalato diverse posizioni o rinforzato il distacco sulle inseguitrici. Il Milan ha fatto bottino pieno con 5 vittorie su 5 in campionato, mentre la Roma di De Rossi sta impennando per un rush finale mozzafiato con obiettivo quarto posto e la vittoria del derby rafforza questa consapevolezza.

Anche il Bologna è al top e con mezzo piede già in Champions, lo score dei Felsinei è di 10 punti su 15 nell’ultimo mese, mentre la Lupa ha messo in cassaforte 11 punti e ha chiuso la trentunesima giornata a meno 3 punti dalla quarta posizione.

Flop di Salernitana, Frosinone e Verona

Mentre la Salernitana pareggia con il Sassuolo ma resta salda all’ultima posizione con vista panoramica in Serie B, Frosinone e Verona sono le squadre che rischiano di più, perché il Sassuolo mostra statistiche migliori fra le squadre a rischio retrocessione.

Per i Neroverdi sono 5 i punti nell’ultimo mese, per la Salernitana ormai condannata i punti sono 2. Si salva l’Empoli proprio grazie ai 3 punti guadagnati contro il Torino, mentre il Frosinone resta sempre più impantanato nella palude della diciottesima posizione.

Tra queste il Verona è la squadra più in forma con 7 punti su 15 conquistati, ma la sconfitta contro il Genoa è un macigno pesante, che potrebbe trascinare i Veneti in fondo alla classifica.

Cagliari al top, Atalanta flop

La vittoria del Cagliari contro l’Atalanta non è stata frutto del caso ma la conseguenza di uno stato di forma eccezionale dei Casteddu, che nelle ultime 5 gare hanno messo in cassaforte ben 10 punti su 15, perdendo solo 1 match contro il Monza. Alla banda di Ranieri manca poco per festeggiare la salvezza, mentre la Dea scivola sempre più in basso e rischia di restare fuori dalla top 6.

Certo, l’Atalanta resta la favorita per agguantare la zona UEFA ma nelle quote Serie A il Napoli guadagna terreno. Lo score della squadra di Gasperini nelle ultime 5 gare è di soli 4 punti, per questo il club deve migliorare e tornare a vincere in campionato. L’esito delle gare in Europa League ci dirà molto sul futuro della Dea.