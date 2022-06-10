TOPOLINO E PAPERINO “SBARCANO” DOMANI AL PORTO MESSINA CON LA DISNEY MAGIC
Arriverà al porto di Messina sabato 11 giugno con le sue fantasiose sirene e le orecchie di Topolino che sembreranno toccare il cielo dello Stretto; stiamo parlando della Disney Magic, nave da crocier...
Arriverà al porto di Messina sabato 11 giugno con le sue fantasiose sirene e le orecchie di Topolino che sembreranno toccare il cielo dello Stretto; stiamo parlando della Disney Magic, nave da crociera della Disney Cruise Line, che attraverserà il Mar Mediterraneo. M
a non sarà questa la cosa più magica; a differenza delle altre navi da crociera che arrivano a Messina, infatti, la Disney Magic saluterà i cittadini con il tradizionale fischio ma con le note di “When you wish upon star”, canzone scritta per “Pinocchio” con il testo di Ned Washington e la musica da Leigh Harline.
Prima nave della compagnia marittima Disney Cruise Line, la Disney Magic è stata inaugurata nel 1998.
Si ispira ai transatlantici degli anni ’20 e ’30, come il mitico “Titanic”; dalle linee classiche, la nave da crociera misura 294 metri di lunghezza e può accogliere 2400 passeggeri distribuiti su 11 ponti.
La nave naviga soprattutto nei mari dei Caraibi , ma accoglie anche i passeggeri per eccezionali crociere dal Messico all’Alaska, passando per l’Europa.