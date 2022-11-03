TORINO, ASPORTATO TUMORE OVARICO DI 70 CHILI. PESAVA PIÙ DELLA GIOVANE PAZIENTE

Una massa tumorale di 70 chili è stata asportata all'ospedale Molinette di Torino a una giovane donna.Le ostruiva completamente l'addome arrivando fino ai polmoni al punto di non consentirle più di re...

Una massa tumorale di 70 chili è stata asportata all'ospedale Molinette di Torino a una giovane donna.

Le ostruiva completamente l'addome arrivando fino ai polmoni al punto di non consentirle più di respirare.

Si tratterebbe della più pesante massa tumorale di cui si ha notizia nella letteratura medica.

La donna, giunta al pronto soccorso in condizioni gravissime, è stata sottoposta a doppio intervento. Prima è stata drenata la parte liquida di una cisti, 52 litri, in un secondo tempo le è stato asportato la parte solida, 25 kg. La paziente è stata trasferita Rianimazione in Chirurgia e poi a Dietetica e Nutrizione clinica.