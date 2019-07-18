TORINO, BABYSITTER PICCHIA IN STRADA BIMBA IN PASSEGGINO: ARRESTATA
Una baby sitter è stata arrestata dai carabinieri a Torino con l'accusa di avere ripetutamente picchiato, in un giardinetto del quartiere San Salvario, la bimba di 2 anni che le era stata affidata.La...
Una baby sitter è stata arrestata dai carabinieri a Torino con l'accusa di avere ripetutamente picchiato, in un giardinetto del quartiere San Salvario, la bimba di 2 anni che le era stata affidata.
La piccina, colpita al volto, è stata portata all'ospedale Regina Margherita, dove ora è in osservazione.
La donna, una trentottenne di origine romena, per ora sarà chiamata a rispondere di maltrattamenti e lesioni.
I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti.
La bimba, secondo una prima ricostruzione, è stata affidata alla baby sitter dalla madre, separata dal marito e assente dalla città per motivi di lavoro.
Dalle testimonianze risulta che sia stata ripetutamente percossa mentre era seduta in un passeggino nei giardini Anglesio, in via Madama Cristina.
La trentottenne ha detto ai carabinieri che le ecchimosi sul volto della piccina erano state provocate da punture di insetti
(ANSA)