TORINO, È MORTO IL BIMBO DI 7 ANNI "VISITATO" DAI SUPEREROI IN OSPEDALE

E' morto il bambino di 7 anni malato di tumore che aveva commosso con l'ultimo desiderio di vedere i 'supereroi', poi interpretati dai volontari di una onlus, ospedale Regina Margherita di Torino."Mir...

E' morto il bambino di 7 anni malato di tumore che aveva commosso con l'ultimo desiderio di vedere i 'supereroi', poi interpretati dai volontari di una onlus, ospedale Regina Margherita di Torino.

"Mirko si è spento alle 22.46. Ha lottato e sorriso fino all'ultimo respiro.

Ora è libero di giocare e ha finito di soffrire. Che non sia vano questo ultimo anno. Vola angelo di papà". Così il padre, sui social. Al piccolo era stato diagnosticato il 'Sarcoma di Ewing'.

Alcune settimane fa era stato organizzata una festa di supereroi, proprio davanti al nosocomio del capoluogo piemontese, dove si erano ritrovati in tanti vestiti come Spider Man e altri protagonisti dei fumetti Marvel. Gli eroi di Mirko, con le funi, erano scesi fino alla finestra della sua stanza per salutarlo.