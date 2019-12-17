TORINO, I LADRI SVALIGIANO LA CASA MA SI FERMANO A BACIARE IL PRESEPE: IL FURTO IN DIRETTA

Hanno sfondato la porta dell'appartamento per rubare oro e preziosi vari. Un furto, avvenuto in un condominio di Torino, durato tre minuti e ripreso dalle telecamere installate in casa dal proprietari...

L'uomo ha subito chiamato il 112 e l'immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ha permesso di arrestare un ragazzo e una ragazza di 18 anni, che vivono nel campo nomadi di strada dell’aeroporto nel capoluogo piemontese.