TORINO, PULLMAN TURISTICO CADE NEL PO IN PIAZZA VITTORIO. MUORE L'AUTISTA SOLO A BORDO: PROBABILE MALORE

Un grave incidente si è verificato a Torino nel pomeriggio di oggi, quando un autobus turistico è precipitato nelle acque del fiume Po. A perdere la vita è stato Nicola Di Carlo, 63 anni, autista del...

Un grave incidente si è verificato a Torino nel pomeriggio di oggi, quando un autobus turistico è precipitato nelle acque del fiume Po. A perdere la vita è stato Nicola Di Carlo, 63 anni, autista del mezzo e titolare, insieme al fratello, di una ditta di Guglionesi specializzata in visite turistiche.

La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che ha accolto con dolore e incredulità il tragico epilogo nonostante i disperati tentativi di salvataggio da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman aveva accompagnato una classe di una scuola elementare di Milano in visita al Museo Egizio di Torino. Fortunatamente, al momento dell'incidente, il mezzo era vuoto: i bambini erano già rientrati con un altro autobus.

Nicola Di Carlo, ancora vivo quando è stato estratto dall'abitacolo sommerso, è stato immediatamente soccorso. Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere durante il trasporto in ospedale.

La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire e la Procura di Torino ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause della morte dell'autista.