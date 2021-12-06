"TORNA A CASA O TI RUMPU TUTTA, MI DEVI DARE ALTRI 350 EURO" , ARRESTATO 65ENNE PATERNESE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 65enne di Paternò ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali....

Nel pomeriggio l’intervento dei militari attivati dalla telefonata al 112 di una donna che spaventatissima ha segnalato l’aggressione fisica della madre, ancora in corso, da parte del padre che era andato in escandescenze.

I militari intervenuti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione mentre ancora inveiva nei confronti della moglie 65enne stringendole le braccia ed intimandole di rientrare nella loro abitazione, anche minacciandola che in caso contrario l’avrebbe <<… tu devi venire con me a casa nostra o ti rumpu tutta … mi devi dare altri soldi 350 euro della mia carta!!! …>>.

A seguito dei preliminari accertamenti i militari hanno appreso che, poco prima del loro arrivo, l’uomo le avrebbe anche lanciato contro vasi e mattonelle accantonate nel cortile dell’abitazione.

In effetti avrebbe sottoposto la moglie a continue aggressioni fisiche e minacce per le quali, nel 2018, era stato già arrestato a seguito di denuncia sporta dalla malcapitata.

All’arrivo dei militari la donna presentava diversi lividi sulle braccia ed è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dove le riscontravano “trauma contusivo degli arti superiori”, con relativa prognosi di 10 giorni.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.