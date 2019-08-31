TORNA ATTUALE SU WHATSAPP LA BUFALA SU ADIDAS CHE REGALA SCARPE
"Dopo le numerose segnalazioni ricevute negli ultimi giorni, vi invitiamo a diffidare di una bufala che sta tornando attuale su WhatsApp, secondo cui Adidas regalerebbe 3000 scarpe e magliette in occasione del suo compleanno".
E' quanto scrive la Polizia Postale su Facebook che segnala come nulla di tutto questo sia vero.
Invita, poi, a fare "attenzione a non selezionare alcun link" che possa "portare in siti, che come già sappiamo, possono raccogliere non solo i nostri dati, ma anche quelli della carta di credito, in modo tale da completare al meglio la truffa per i malintenzionati", ricordando che "nessuno regala niente".
Tutte le vittime, dopo aver risposto alle domande di un banale questionario, verranno invitate ad effettuare una piccola spesa, magari per la spedizione del prodotto.
Questione che viene percepita con rischio minimo a fronte della campagna con cui Adidas regala scarpe. E invece rischierete di vedere prosciugato il credito della vostra carta.
Insomma, la storia Adidas regala scarpe, secondo la catena WhatsApp che sta circolando, è falsa.
L’azienda non festeggia i suoi 80 anni ed il compleanno è un presto per dar vita ad una bufala che sa di truffa.
Chi ci casca, invierà in automatico e senza saperlo il messaggio ai propri contatti. Fate dunque molta attenzione.