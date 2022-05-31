95047

TORNA IL CALDO, ARRIVA "SCIPIONE", ALLERTA GIALLA A CATANIA PER ONDATE DI CALORE FINO AL 02 GIUGNO

Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello...

31 maggio 2022 19:06
TORNA IL CALDO, ARRIVA "SCIPIONE", ALLERTA GIALLA A CATANIA PER ONDATE DI CALORE FINO AL 02 GIUGNO
Nella giornata di oggi, 31 Maggio 2022 è stato emesso il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello di allerta 1 con bollino giallo fino al 02 Giugno 2022 per la provincia di Catania.

Sono attese condizioni generalmente soleggiate sull'Italia giovedì 2 giugno, pur con alcune velature che in giornata raggiungeranno da ovest la Sardegna offuscando il cielo e con una certa variabilità che interesserà l'arco alpino.

Le temperature aumenteranno ancora e il caldo si farà intenso al Sud e sulle isole maggiori, con locali punte di 38°C circa in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Caldo più sopportabile al Nord, con valori massimi intorno o poco superiori a 30°C. Farà più fresco però lungo le coste, mitigate dalle brezze marine, ma il clima sarà diffusamente afoso con conseguente disagio fisico e la sensazione di afa si avvertirà su tutta Italia, anche sulla Val Padana. Anche la giornata di venerdì trascorrerà con l'anticiclone africano e con caldo intenso al Centro-Sud.

CONSIGLI GENERALI:

  • Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)
  • Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti
  • Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata
  • Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca
  • Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo un ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti
  • Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata
  • Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.
  • Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo
  • Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche
  • Segui un’alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche
  • Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica
  • Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C
  • Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11.00-18.00). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste
  • Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole
  • Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte
  • Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.
  • In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

 

