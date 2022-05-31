TORNA IL CALDO, ARRIVA "SCIPIONE", ALLERTA GIALLA A CATANIA PER ONDATE DI CALORE FINO AL 02 GIUGNO

Nella giornata di oggi, 31 Maggio 2022 è stato emesso il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello...

Nella giornata di oggi, 31 Maggio 2022 è stato emesso il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello di allerta 1 con bollino giallo fino al 02 Giugno 2022 per la provincia di Catania.

Sono attese condizioni generalmente soleggiate sull'Italia giovedì 2 giugno, pur con alcune velature che in giornata raggiungeranno da ovest la Sardegna offuscando il cielo e con una certa variabilità che interesserà l'arco alpino.

Le temperature aumenteranno ancora e il caldo si farà intenso al Sud e sulle isole maggiori, con locali punte di 38°C circa in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Caldo più sopportabile al Nord, con valori massimi intorno o poco superiori a 30°C. Farà più fresco però lungo le coste, mitigate dalle brezze marine, ma il clima sarà diffusamente afoso con conseguente disagio fisico e la sensazione di afa si avvertirà su tutta Italia, anche sulla Val Padana. Anche la giornata di venerdì trascorrerà con l'anticiclone africano e con caldo intenso al Centro-Sud.

CONSIGLI GENERALI: