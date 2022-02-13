TORNA IL CARNEVALE AD ACIREALE E SI FA IN TRE: EVENTI ANCHE IN PRIMAVERA E A LUGLIO

Spazierà tra febbraio e aprile la prossima edizione del Carnevale, presentata stamani nella sede della Fondazione “Carnevale di Acireale”, nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenut...

Spazierà tra febbraio e aprile la prossima edizione del Carnevale, presentata stamani nella sede della Fondazione “Carnevale di Acireale”, nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il sindaco, ing. Stefano Alì, gli assessori al Turismo ed agli Affari istituzionali, rispettivamente dott. Fabio Manciagli ed avv. Mario Di Prima.

Il presidente Cundari ha illustrato alcuni tra i particolari più significativi dell’evento che si articolerà su tre momenti diversi. Primo “blocco” dal 23 febbraio al primo marzo con la mostra dei carri in miniatura e l’esposizione delle maschere isolate.

Poi, in primavera, spazio ai 9 carri allegorici, nelle giornate del 22, 23, 24, 29 e 30 aprile, il primo, il 6, 7 e 8 maggio. Dunque, in estate, il “Carnevale del mare”, dal 10 al 24 luglio, iniziativa inedita contraddistinta anche da un aspetto sociale, legato al tema dei migranti. “Partiremo con la settimana cosiddetta canonica – ha annunciato il presidente Cundari – perché la memoria collegata al periodo la vogliamo mantenere anche in termini di manifestazioni.

Abbiamo pensato anche ad un totem di proiezioni in piazza Duomo che proporrà immagini di “carnevali” del passato, risalenti dagli Anni 50 in avanti”. Il presidente Cundari, poi, ha ricevuto dal sindaco Alì la bandiera del Carnevale, subito esposta al Palazzo della Cultura.