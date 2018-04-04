Torna il cinema a 3 euro

Torna il cinema a 3 euro. Parte infatti questo mese - dal 9 al 12 aprile - la nuova iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi.

L’ingresso scontato sarà disponibile dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre. In questo modo si mira a portare utenti nei cinema anche nelle stagioni in cui si solitamente concentrano meno ingressi.

Dal 9 al 15 agosto, inoltre, grazie aCinemadays si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica.