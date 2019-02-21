TORNA IL FREDDO IN SICILIA: TEMPERATURE IN PICCHIATA GIÀ DA VENERDÌ

Ormai è questione di ore: presto l’Italia ripiomberà nella morsa del gelo e in particolare al sud la colonnina di mercurio scenderà anche di 10 gradi.Tutto, secondo quanto fanno sapere gli esperti del...

A cura di Redazione 21 febbraio 2019 16:10

