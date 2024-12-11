TORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA SICILIA

Dopo una breve tregua di 24 ore, torna l’allerta gialla in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso per la giornata di giovedì 12 dicembre, segnalando un peggioramento delle condizi...

Dopo una breve tregua di 24 ore, torna l’allerta gialla in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso per la giornata di giovedì 12 dicembre, segnalando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’isola.

Le previsioni indicano piogge sparse, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia attesi varieranno da deboli a moderati, a seconda delle aree. Non si prevedono variazioni significative delle temperature, che rimarranno stabili rispetto ai giorni precedenti.

Per quanto riguarda i venti, si attendono raffiche localmente forti dai quadranti orientali, in particolare sui settori occidentali e meridionali della regione. Questa situazione potrebbe influenzare la navigazione e le attività all’aperto.

Anche i mari subiranno un peggioramento: il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia saranno tendenzialmente molto mossi, con possibili difficoltà per chi si sposta via mare.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, specialmente durante gli spostamenti, e a seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteo e delle comunicazioni ufficiali della Protezione Civile. Si raccomanda inoltre di evitare le zone particolarmente esposte a rischi idrogeologici e costieri.

La giornata di giovedì si prospetta quindi caratterizzata da instabilità meteorologica, un quadro che sottolinea l'importanza di monitorare con attenzione le evoluzioni del tempo.