TORNA IN SICILIA CON DUE APPUNTAMENTI A CATANIA ED A PALERMO, IL CONCERTO CHE FARÀ RIVIVERE LA MAGIA DELLE MUSICHE DEL GRANDE MAESTRO ENNIO MORRICONE.

Dopo il successo ottenuto nel 2019 torna in Sicilia con un nuovo progetto artistico “The Legend. Tribute of Morricone”, il concerto teatrale che farà rivivere la magia delle musiche del grande Maestro Ennio Morricone, autore delle colonne sonore dei più grandi capolavori cinematografici. L’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno sarà al Teatro Golden di Palermo il 26 aprile 2022 e al Teatro Metropolitan di Catania il 27 aprile 2022.

I due appuntamenti sono prodotti da Ventidieci ed organizzati in Sicilia da Live Spettacoli e Show Biz.

Sarà un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni come la potenza evocativa di “Mission”, “La leggenda del pianista sull’Oceano”, “C’era una volta il west”, “Nuovo Cinema Paradiso”, "The Hateful Eight”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più", “Malena” e tanti altri. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. L’Ensemble Symphony Orchestra si avvicina alla musica di Morricone dopo importanti collaborazioni nazionali ed internazionali: Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith, Luis Bacalov.

Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta una grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale (come Frozen ed Harry Potter).

Sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che farà rivivere l’emozione del “Deborah’s Theme” da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il concerto interrotto per violino da “Canone Inverso”.

Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni la bravura dell’attore Andrea Bartolomeo. Attore, regista e docente di Teatro è direttore artistico di due festival, il Giovenco Teatro Festival e il Gioiosa Percussioni Festival e del Centro di Ricerca per le Arti della Scena, immerso nella natura del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

I biglietti sono già in vendita on line su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone, Box Office (ctbox.it) e Circuito Box Office Sicilia (circuitoboxofficesicilia.it).