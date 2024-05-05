TORNA LA PIOGGIA IN SICILIA: INTENSA ONDATA DI MALTEMPO DA MERCOLEDÌ

Nel corso di questo ultimo fine settimana lungo il Mediterraneo centro occidentale si è estesa la propaggine orientale dell’anticiclone delle Azzorre, determinando condizioni atmosferiche mediamente p...

Nel corso di questo ultimo fine settimana lungo il Mediterraneo centro occidentale si è estesa la propaggine orientale dell’anticiclone delle Azzorre, determinando condizioni atmosferiche mediamente più stabili, anche se non sono mancati dei locali annuvolamenti, tutto questo in un contesto termico in linea o poco al di sotto delle medie del periodo.

Nel corso dei prossimi giorni questo impianto barico subirà delle sostanziali variazioni in quanto l’anticiclone delle Azzorre tenderà a ritirarsi verso il medio Atlantico e al medesimo tempo a espandersi verso nord, favorendo in corrispondenza della Penisola Iberica e del Mediterraneo occidentale un abbassamento del flusso perturbato, con lo sviluppo di una vera e propria saccatura in seno alla quale ritroveremo una perturbazione che nella giornata di lunedì attraverserà la Francia e la penisola Iberica per poi portarsi martedì sul Mediterraneo occidentale, dove darà vita ad una circolazione depressionaria alimentata da masse di aria fredda ed instabile provenienti dal nord Europa.

Lungo il Mediterraneo centrale invece si richiameranno temporaneamente masse di aria calda ed umida di origine nord africana, determinando un temporaneo incremento delle temperature.

In seguito l’area depressionaria si porterà in prossimità della Sardegna determinando un peggioramento delle condizioni atmosferiche che riguarderà gran parte delle regioni centro meridionali, Sicilia compresa, dove si avrebbe una buona occasione per cercare di colmare in parte il pesante deficit idrico presente in molte aree dell’isola, specie quelle centro orientali e meridionali.

Ma intanto dopo quest’analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 6 Maggio

Fin dalle prime ore del mattino e per gran parte della giornata su buona parte della Sicilia avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo qualche locale addensamento nuvoloso lungo le aree interne ma a cui non saranno associati fenomeni degni di nota.

In serata a partire dalla Sicilia occidentale si avrà una graduale intensificazione della nuvolosità ma alla quale non saranno associate precipitazioni.

Venti: sulla Sicilia occidentale avremo una moderata ventilazione di Scirocco, mentre lungo il settore tirrenico avremo una ventilazione debole dai quadranti orientali.

Mari: poco mossi il mar Tirreno ed il mar Ionio, mentre risulterà mosso il Canale di Sicilia.

Temperature in generale aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 7 Maggio

Già in mattinata avremo su tutta l’isola condizioni di cielo nuvoloso ma con basso rischio di precipitazioni, al più si potranno verificare delle locali precipitazioni di debole intensità, tendenza in tarda serata ad ulteriore intensificazione della nuvolosità a partire dal trapanese dove si avranno dei fenomeni sparsi di debole intensità.

Venti da deboli a moderati dai quadranti occidentali e sud occidentali.

Mari da poco mossi a mossi, specie il Canale di Sicilia che risulterà mosso

Temperature in lieve diminuzione.

Tempo previsto per Mercoledì 8 Maggio

Mattinata che vedrà ovunque condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con le piogge che bagneranno il trapanese ed il palermitano, ma con tendenza già dalla tarda mattinata ad un ulteriore estensione della nuvolosità e dei fenomeni a gran parte della Sicilia dove le precipitazioni localmente assumeranno carattere di rovescio o temporale.

Le precipitazioni più intense riguarderanno il comprensorio etneo e gran parte della Sicilia centro occidentale specie palermitano, successivamente lungo il messinese tirrenico.

I venti su quasi tutto il territorio regionale tenderanno ad orientarsi dai quadranti orientali, eccetto nel trapanese e lungo il Canale di Sicilia, dove in serata soffieranno con intensità moderata dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in generale diminuzione, specie per quanto riguarda i valori diurni.