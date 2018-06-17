TORNA LA PIOGGIA, LA PROTEZIONE CIVILE DIRAMA UN ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI
TORNA LA PIOGGIA IN SICILIA: LA PROTEZIONE CIVILE DIRAMA UN ALLERTA GIALLA
A cura di Redazione
17 giugno 2018 16:44
Dal caldo alla pioggia nel giro di poche ore.
Sono previsti temporali, la Protezione Civile Regionale ha diramato pochi minuti fa un allerta gialla per condizioni meteo avverse fino alle ore 24 di domani, lunedì 18 Giugno.
In particolare, l’allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
