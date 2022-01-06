TORNA LA SCHEDINA: COME SI GIOCA, COME SI VINCE

Torna il Totocalcio, con una nuova schedina al via il 9 gennaio. Le giocate apriranno il 4 gennaio a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio 2022. Come funziona il nuovo Totocalc...

Torna il Totocalcio, con una nuova schedina al via il 9 gennaio. Le giocate apriranno il 4 gennaio a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio 2022. Come funziona il nuovo Totocalcio? Come si vince? La nuova modalità, ricorda Agipronews, prevede la divisione dei match in palinsesto in due diversi pannelli: nel primo (composto da otto eventi) verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo andranno invece le partite di cartello (questa settimana 12), o comunque di maggior interesse. Ecco le partite scelte per la prima schedina:

Obbligatori: Villarreal – Atletico Madrid; Torino – Fiorentina; Clermont – Reims; Empoli – Sassuolo; Genoa – Spezia; Roma – Juventus; Cagliari – Bologna; Hertha Berlino – Colonia.

Opzionali: Inter – Lazio; Udinese – Atalanta; Venezia – Milan; Napoli – Sampdoria; Hellas Verona – Salernitana; Siviglia – Getafe; Bochum 1848 – Wolfsburg; Lione – Paris Saint Germain; Rayo Vallecano – Betis; Deportivo Alaves – Athletic Bilbao; Osasuna – Cadice; Nantes – Monaco.

COME SI VINCE

Le modalità di gioco decise dall’Agenzia Dogane e Monopoli per il nuovo Totocalcio prevedono lo svolgimento su sei tipologie di pronostico: oltre al classico 13, si vincerà anche con 11 partite, e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri.

La combinazione tra gli eventi del primo e del secondo pannello dipenderà dal numero complessivo di pronostici scelti: per esempio, una schedina di tre eventi (la "Formula tre") sarà composta dai primi due eventi obbligatori nel palinsesto del primo pannello e uno a scelta dal secondo.

La “Formula cinque” sarà invece centrata indovinando i risultati dei primi tre eventi obbligatori del primo pannello e due opzionali del secondo. Stesso meccanismo per azzeccare il 7 (quattro eventi obbligatori e tre opzionali), il 9 (sei e tre) e l’11 (sette e quattro). Per la caccia al 13, invece, andranno pronosticati tutti gli otto incontri del pannello "equilibrato" e cinque a scelta da quello blasonato.