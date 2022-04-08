TORNA L'ANTICICLONE AFRICANO E VIVREMO IL PRIMO VERO CALDO DI PRIMAVERA.

Vento protagonista del weekend delle Palme in Italia, che vedrà una perturbazione attraversare il Paese da Nord a Sud, con temporali e un calo delle temperature.Da lunedì, però, sarà rimonta dell'alta...

Da lunedì, però, sarà rimonta dell'alta pressione con l'arrivo del primo vero caldo di primavera.

Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it. "Il weekend delle Palme - spiega - vedrà Eolo protagonista con una ventilazione sostenuta da Nord a Sud". Diversi i venti in azione in maniera intensa: se oggi soffieranno il Libeccio sulle coste liguri, il Garbino (il Foehn appenninico) sull'Emilia-Romagna e le Marche, domani il vento sarà differente, caldo e secco sul Nordovest, tornerà infatti il Foehn tra Piemonte e Lombardia. Un altro tipo di vento che troveremo domani sarà quello associato al fronte freddo che transiterà dal Nordest verso il Centro Italia, spesso con raffiche.

La Domenica delle Palme è previsto vento più fresco di Maestrale, dal Centro verso il Sud. Oltre al vento, Sanò prevede un rapido passaggio di un fronte temporalesco tra sabato e domenica con un calo sensibile delle temperature al Nord-Est e sul versante adriatico. "Sarà probabilmente - osserva - l'ultimo sussulto simil-invernale sull'Italia, associato al gelo ancora presente sulla Scandinavia".

Dalla prossima settimana però cambierà tutto, in Italia tornerà l'anticiclone africano e vivremo il primo vero caldo di Primavera.