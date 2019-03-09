TORNA L’INVERNO: IN ARRIVO PIOGGIA, FREDDO E NEVE SULL’ITALIA

La conferma arriva proprio in questi giorni: dopo il bel tempo, soleggiato e mite, che caratterizzerà il prossimo weekend su gran parte dell'Italia, da lunedì 11 marzo è in arrivo una nuova ondata di...

La conferma arriva proprio in questi giorni: dopo il bel tempo, soleggiato e mite, che caratterizzerà il prossimo weekend su gran parte dell'Italia, da lunedì 11 marzo è in arrivo una nuova ondata di freddo, con temporali e nevicate anche a bassa quota.

Una brusca inversione di tendenza, dunque, che sarà accompagnata da un deciso calo delle temperature, che faranno dimenticare per un po' l'aria primaverile di inizio mese.

Mentre l'alta pressione dominerà la scena fino a domenica, favorendo tempo in prevalenza stabile e in gran parte soleggiato, nonostante la presenza di un flusso di correnti umide in quota dai quadranti occidentali, all'inizio della settimana cambia tutto.

Una nuova perturbazione, in arrivo dal Circolo Polare Artico, attraverserà la Penisola da Nord a Sud, con fenomeni preoccupanti soprattutto su Triveneto, sulle regioni adriatiche, sulle regioni meridionali e sul nord della Sicilia, con piogge, rovesci, temporali, locali grandinate e nevicate in calo sulla dorsale appenninica.

Complice l'abbassamento delle temperature, cadranno fiocchi di neve anche sotto i mille metri.

La situazione non migliorerà nel corso della settimana: da martedì l'instabilità arriverà all'estremo Sud con piogge e temporali, ma anche con nevicate a bassa quota.

L'inverno tornerà, dunque, con prepotenza su tutta Italia, dove è atteso un peggioramento generalizzato delle condizioni meteorologiche, per superare il quale bisognerà aspettare almeno la metà del mese.