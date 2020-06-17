TORNA POSTALMARKET E VUOLE DIVENTARE L'AMAZON ITALIANO

Si ritorna in pista. Pronti, partenza, via. Un marchio che è diventato la storia del Paese italiano è pronto a tornare in auge. Postalmarket è stato il simbolo di un’intera generazione. Chi è cresciut...

Si ritorna in pista. Pronti, partenza, via. Un marchio che è diventato la storia del Paese italiano è pronto a tornare in auge. Postalmarket è stato il simbolo di un’intera generazione. Chi è cresciuto negli anni in cui il catalogo veniva ancora distribuito si ricorderà benissimo la versione cartacea e il grande assortimento di abbigliamento, accessori e prodotti messi a disposizione del servizio. Poi il brand ha dichiarato fallimento, nel 2015. Ma ora è pronto a tornare in una nuova veste.

Infatti, l’azienda delle Poste Italiane è pronta a fornire un servizio digitale, al passo coi tempi, in modo da dichiarare guerra ad Amazon e al suo shop online. Dopo l’annuncio del suo ritorno sul mercato, Postalmarket indossa nuove vesti, anche se bisogna dire che le ultime due versioni del catalogo erano già state distribuite in digitale. Il nuovo progetto nasce dall’idea di Stefano Bortolussi, imprenditore friulano che ha acquisito il marchio nel 2018. L’obiettivo, come è stato confermato dallo stesso, è riuscire a imporsi rispetto alla concorrenza, diventando il punto di riferimento per chi acquista online.

L’imprenditore sembra non temere alcun rivale. Tra l’altro, gli abbonati che desiderano avere la versione cartacea, proprio come ai vecchi tempi, riceveranno la rivista direttamente a casa. Il team di Bortolussi si è già messo al lavoro per far uscire la prima tiratura del catalogo, sia online che cartaceo, entro Natale. La sua idea avrà successo?