TORNA UN PO' DI MUSICA ITALIANA SU INSTAGRAM E FACEBOOK.

Gran parte della musica, in Italia, torna su Facebook e Instagram grazie a un accordo tra Meta e Soundreef che opera nel campo dei diritti d'autore musicali su scala globale e rappresenta oltre 43mila autori nel mondo.

Da ieri si sono riaccesi dunque, anche nelle vecchie “storie”, le canzoni scritte per intero da artisti del gruppo (sono 26mila quelli italiani tra autori ed editori) grande concorrente di Siae. Tra i nomi più illustri troviamo Laura Pausini, Fabrizio Moro, Paola Turci, Ultimo, i Pooh, Morgan, Fabio Rovazzi e Marco Masini. Molti anche i rapper come Rkomi, Marracash, Sfera Ebbasta e J-Ax.

A nessuno è piaciuta la decisione di Meta, neppure a noi, ma si sono messi a disposizione e abbiamo dialogato per ristabilire il nostro catalogo”, ha detto a La Repubblica Davide d’Atri, fondatore e manager dell’azienda. Restano comunque bloccati i tanti brani “misti”, scritti da cantanti Soundreef insieme ad artisti Siae. Bloccate, ovviamente, le canzoni interamente Siae.

“La contrattazione sui diritti è tesa con tutte le piattaforme, a volte capita di percepire un clima di prevaricazione” ha detto ancora d’Atri che ha però specificato: “Nella nostra è possibile negoziare”. “La legge deve costruire un’infrastruttura che tuteli chi fa musica e chi la utilizza. Il mercato dei diritti ha superato i livelli degli anni Novanta, l’epoca d’oro che la pirateria sembrava aver archiviato per sempre. E se cresce così è anche per il contributo delle piattaforme”.