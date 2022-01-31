TORNANO GLI SCRITTI AGLI ESAMI DOPO LO STOP PER LA PANDEMIA: TORNA ITALIANO E LA SECONDA PROVA

Ci saranno due scritti all'esame di Maturità 2022: secondo quando si apprende, saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione, che lo sta comunicando in una informativa ai sindacati di settore.

In attesa che venga pubblicata, entro oggi, l'ordinanza del ministro Bianchi sull'Esame di Stato.

La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, che sarà predisposta su base nazionale con sette tracce di tre diversi tipi. Il giorno dopo la disciplina di indirizzo scelta dalle commissioni d'esame.

Il colloquio verterà su materiale scelto dai docenti con Educazione civica e Alternanza scuola-lavoro. Non ci dovrebbe essere più la tesina. Da valutare anche le modalità dell'orale che potrebbe essere possibile anche online.

E le novità riguardano anche l’esame di terza media, in cui è di nuovo prevista la prova scritta