TORNANO IN VENDITA DA DOMANI SCARPE DELLA LIDL IN EDIZIONE LIMITATA: ECCO IL PREZZO E TUTTI I DETTAGLI

Dopo il successo delle sneakers Lidl, sold out in diversi Paesi, il gruppo ora dà una seconda chance ai fan delle iconiche sneakers. Quando? Il 10 maggio!

A novembre avevano causato una vera e propria febbre delle sneakers, tanto da provocare assembramenti in piena pandemia fuori dai supermercati Lidl. In molti le hanno rivendute online a prezzi esagerati, esaurendo le scorte in una sola mattinata. Un vero e proprio caso mediatico e social.

Adesso, le scarpe Lidl torneranno sugli scaffali Lunedì 10 Maggio, sempre al modico prezzo di 12,99 euro.

Rimarranno invariate anche le misure disponibili: dal 37 al 40 per le donne, dal 41 al 46 quelle da uomo.

Ovviamente, anche il design resta invariato. Quello che cambia è che non ci saranno gli altri capi della Lidl Fan Collection. Niente ciabatte, calzini e magliette: solo scarpe Lidl.

Un ritorno quasi annunciato, visto che ultimamente le scarpe erano approdate nuovamente sugli scaffali di diversi paesi: Belgio, Svizzera e Olanda

Ma non sono solo le sneakers della Lidl a far parlare.

Da Giovedì sono in vendita le Crivit Ocean Bound, scarpe prodotte interamente in plastica riciclata.

Il 75% della plastica viene dalle bottigile in PET, il restante 25% dalla Ocean Bound Plastic, quella raccolta da spiagge, isole e zone costiere. Nel caso delle scarpe Lidl, si tratta di plastica raccolta dagli “immondezzai galleggianti” in asia o di quella arenatasi sulle spiagge. Disponibili in tre colori: nero, grigio e rosa, sia per adulti che per bambini, al prezzo di 14,99 e 12,99 euro rispettivamente.

Stavolta si tratta di un’operazione di marketing in chiave green, quindi chissà, magari queste scarpe Lidl andranno a ruba tra i più attenti alla causa ambientale.