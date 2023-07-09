TORNANO LE FRECCE TRICOLORI IN SICILIA, LE DATE

“Sono molto grato all’Aeronautica Militare, all’Aeroclub d’Italia e chiaramente alla Pattuglia Acrobatica Nazionale per il ritorno delle Frecce Tricolori in Sicilia in questo anno speciale del centena...

“Sono molto grato all’Aeronautica Militare, all’Aeroclub d’Italia e chiaramente alla Pattuglia Acrobatica Nazionale per il ritorno delle Frecce Tricolori in Sicilia in questo anno speciale del centenario dell’Arma azzurra”.

Lo afferma il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

Il Calendario ufficiale degli appuntamenti delle Frecce Tricolori reso noto dall’Aeronautica Militare prevede per la Sicilia un’esibizione e ben tre sorvoli. “Il 23 luglio – spiega Minardo – ci sarà un air show a Scicli sul lungomare Lentini a Donnalucata che sarà accompagnato anche dalla presenza per due giorni da un vero e proprio villaggio aeronautico, denso di storia e tecnologia, con velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive che consentiranno ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare e vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. Seguiranno poi tre sorvoli di ringraziamento delle Frecce Tricolori alla nostra regione, il primo il 24 luglio a Pantelleria e Palermo, e il secondo, il 26 luglio, sui cieli di Lampedusa”.

“Oltre alla manifestazione aerea di Scicli e al normale sorvolo del capoluogo di regione – continua il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio – le Frecce tricolori sorvoleranno anche due delle isole minori siciliane, Pantelleria e Lampedusa.

Si tratta di un segnale molto importante per gli abitanti di queste isole che scontano una doppia insularità e sono spesso in prima linea per l’emergenza immigrazione.

Le Frecce Tricolori oltre che uno straordinario spettacolo sono veramente al servizio dell’unità nazionale”, conclude Minardo.