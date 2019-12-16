TORNARE IN SICILIA PER NATALE IN PULLMAN CON 10-30 EURO MA SOLO SE STUDENTI UNIVERSITARI: DA OGGI LE PRENOTAZIONI

Da oggi (lunedì 16 dicembre ) sul portale web dell’Ast , ci saranno tutte le informazioni utili per usufruire del servizio straordinario voluto dal governo Musumeci per attenuare i disagi del ‘caro vo...

Da oggi (lunedì 16 dicembre ) sul portale web dell’Ast , ci saranno tutte le informazioni utili per usufruire del servizio straordinario voluto dal governo Musumeci per attenuare i disagi del ‘caro voli’ da e per la Sicilia; gli 8 pullman dell’Azienda siciliana trasporti che faranno la spola tra il Nord e la Sicilia per consentire agli universitari isolani fuori sede di potere rientrare a casa per le vacanze di Natale, aggirando così le proibitive tariffe delle compagnie di volo: un volo andata e ritorno raggiunge anche gli 800 euro di costo.

L’iniziativa varata dal governo Musumeci ( ne avevamo già parlato su queste pagine) prevede infatti che attraverso l’Ast, partecipata della Regione, effettui, a un costo simbolico da dieci a trenta euro, delle corse straordinarie con partenze da Milano, Roma e Napoli, e con destinazione Palermo, Catania e Messina. All’andata, il servizio sarà svolto dal 21 al 24 dicembre, al ritorno dal 5 al 7 gennaio. Gli orari di partenza del primo giorno sono tutti fissati per le 7.30. Nei giorni successivi dipenderà dal numero dei viaggiatori.

La prenotazione e il pagamento dovrà avvenire, entro mercoledì 18 dicembre, tramite il sito internet dell’Ast (www.astsicilia.it). Per usufruire del servizio straordinario bisognerà dimostrare di essere studenti universitari.

Otto i bus gran turismo, più altri cinque a disposizione in caso di necessità, che verranno utilizzati, insieme a un’officina mobile. Quaranta, invece, gli autisti che si alterneranno alla guida.

“Un vero e proprio lavoro di squadra – evidenzia il presidente Nello Musumeci – che, sono certo, dimostrerà l’efficienza di un’Azienda che, negli anni passati, forse non ha brillato per produttività. Voglio ringraziare il presidente Gaetano Tafuri, per avere subito accolto la richiesta del governo, e il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture Fulvio Bellomo per la celerità nel rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie. Quella che mettiamo in campo è una soluzione emergenziale che, comunque, non ci farà deflettere, nemmeno per un attimo, dalla battaglia che condurremo senza tregua fino a quando non si riusciranno a garantire ai siciliani tariffe aeree ragionevoli”.