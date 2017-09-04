Anche l'edizione 2017 del prestigioso premio "Torre D'Argento" finisce con la premiazione di nomi illustri che si sono distinti nel corso di questa stagione. Il premio, sotto la direzione artistica di...

Anche l'edizione 2017 del prestigioso premio "Torre D'Argento" finisce con la premiazione di nomi illustri che si sono distinti nel corso di questa stagione. Il premio, sotto la direzione artistica di Giancarlo Santanocito, presentato dalla brava giornalista Mary Sottile, ha visto tra i premiati Adriana Pannitteri, giornalista del Tg1 originaria di Paternò. Luigi Musacchia, presidente nazionale della Libertas, Ignazio La Russa e Francesco Vecchi, conduttore di Mattino Cinque sulle reti Mediaset. Presenti anche Giancarlo Montesano, Produttore Cinematografico.

I premi sono stati consegnati dal vice sindaco di S.M. di Licodia Mirella Rizzo, dal sindaco di Paternò, Nino Naso e dal suo vice Ignazio Mannino.

Grande pubblico, e chicca finale con il duo di chitarristi Blanco Sinacori, che ha allietato il pubblico, che oltre ad applaudire i due bravi musicisti, hanno chiesto ben due bis prima di farli andare via. Un premio, ancora una volta, di prestigio, e che riscuote un grande successo. Ieri, tra i premiati, non ha potuto partecipare Stefano Tacconi, per impegni improrogabili.

TORRE D'ARGENTO 2017 - FOTO E VIDEO INTEGRALE DELL'EVENTO 1/39 Successivo »

https://www.youtube.com/watch?v=uf1eY3vu6aw&t=5640s