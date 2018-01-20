TORTORICI: Incidente mortale nella notte, muore ragazza di 19 anni

TORTORICI: Incidente mortale nella notte,

Il giorno della festa del patrono San Sebastiano segnato dal lutto a Tortorici in provincia di Messina.

Un gravissimo incidente mortale si è verificato la scorsa notte nel centro montano, come riportato dal sito ecodisicilia.com una ragazza di 19 anni, Chiara Foti, ha infatti perso la vita in un incidente stradale.

Gravissima la sorella della giovane di 14 anni che è al momento in ospedale dove i medici la stanno sottoponendo ad un delicatissimo intervento chirurgico. Gravi sembrano le condizioni anche del fidanzato della ventenne.

Sul posto i soccorsi, ma per la giovane Chiara non c’è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sembra comunque che l’auto abbia sbandato nell'approcciare una curva e abbia sfondato la ringhiera che delimita la carreggiata finendo nel fiume.

IN AGGIORNAMENTO