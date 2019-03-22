95047

TRA 2015 E 2017, 10 CASE FARMACEUTICHE HANNO VERSATO NELLE TASCHE DEI MEDICI ITALIANI LA BELLEZZA DI OLTRE 163 MILIONI DI EURO

Ai fini della trasparenza, il Codacons ha pubblicato sul suo sito l'elenco dei medici nonche' delle fondazioni, delle università e degli istituti Italiani, che hanno ricevuto finanziamenti dalle multi...

A cura di Redazione Redazione
22 marzo 2019 11:52
Ai fini della trasparenza, il Codacons ha pubblicato sul suo sito l'elenco dei medici nonche' delle fondazioni, delle università e degli istituti Italiani, che hanno ricevuto finanziamenti dalle multinazionali.

Contestualmente, l'associazione ha inviato una diffida all'Ordine dei medici Italiani, per rendere noti i rapporti tra i camici bianchi e le aziende:

"Abbiamo deciso di diffidare gli Ordini dei medici provinciali - si legge in una nota - affinché dispongano in capo ai camici bianchi della regione l’obbligo di indicare all’interno dei propri studi tutti i rapporti con le aziende farmaceutiche, esponendo appositi cartelli volti a informare i pazienti circa i legami con le multinazionali dei farmaci. E chiederemo alla Guardia di Finanza di verificare se tali entrate siano state regolarmente dichiarate ai fini fiscali".

Il Codacons parla di "finanziamenti che, pur essendo forse pienamente legittimi, devono essere chiaramente dichiarati, comprensivi delle loro finalità, in modo da garantire piena trasparenza agli utenti".

I cittadini, infatti, "quando si rivolgono a un medico e ricevono ricette per l’acquisto di farmaci, devono poter conoscere i rapporti esistenti tra lo stesso professionista e le aziende che producono i medicinali da lui prescritti".

Tra il 2015 e il 2017 le principali 10 case farmaceutiche operanti in Italia hanno versato nelle tasche di 732 medici di Catania la bellezza di 1.797.945,74 euro attraverso finanziamenti e sussidi di vario tipo.

Il report in questione è pubblicato alla pagina https://codacons.it/report_medici.

