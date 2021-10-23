“Sabato giornata di relativa tregua al Sud pur con variabilità e qualche occasionale piovasco, ma entro fine giornata arriverà la parte avanzata di una perturbazione collegata ad un insidioso vortice...

“Sabato giornata di relativa tregua al Sud pur con variabilità e qualche occasionale piovasco, ma entro fine giornata arriverà la parte avanzata di una perturbazione collegata ad un insidioso vortice mediterraneo, con primi effetti sulla Sicilia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “tra domenica e martedì il ciclone mediterraneo si porterà sul Mar di Sicilia quindi il Mar Ionio, portando condizioni di maltempo su gran parte del Sud Italia.

Piogge e temporali anche di forte intensità potranno colpire soprattutto Calabria e Sicilia: attenzione particolare ai versanti ionici, dal siracusano, al catanese, messinese, quindi anche reggino, Locride, catanzarese e crotonese, dove potranno cadere anche oltre 100-150mm di pioggia.

Il tutto accompagnato da burrasche di Scirocco e Levante, con raffiche localmente superiori agli 80-90km/h sullo Ionio e forti mareggiate sulle relative coste. Non esclusi allagamenti e locali criticità idrogeologiche, oltre che danni sui settori costieri per via del mare grosso”.

“Domenica sarà una giornata per lo più asciutta salvo piogge in arrivo sulla Sardegna, anche intense sul versante sudorientale dell’Isola. Tra lunedì e martedì invece la perturbazione legata al vortice mediterraneo interesserà anche il Centro, portando ulteriori piogge specie su versante adriatico e Lazio. Anche qui soffieranno venti tratti forti tra Levante e Grecale”.

“Il Nord Italia rimarrà invece all’asciutto, almeno sino a martedì compreso, pur con tempo a tratti uggioso in Pianura Padana per nubi medio-basse, che su Prealpi e pedemontane potranno anche innescare qualche pioviggine.

Farà eccezione l’Emilia Romagna, che potrà vedere qualche pioggia nella giornata di sabato, ma anche martedì”, concludono da 3bmeteo.com .