TRACIMA IL FIUME SULLA SS288, AUTO SOMMERSE
L’acqua ha sommerso diverse auto questa mattina sulla ss288, nei pressi del bivio Jannarello, al confine tra i comuni di Paternò e Ramacca, a causa dell’esondazione del fiume Dittaino dovuta alle inte...
L’acqua ha sommerso diverse auto questa mattina sulla ss288, nei pressi del bivio Jannarello, al confine tra i comuni di Paternò e Ramacca, a causa dell’esondazione del fiume Dittaino dovuta alle intense piogge della notte.
Un paio di mezzi sono rimasti in panne.
Quattro persone all'interno di un autovettura, sono tirati fuori grazie al previdenziale ed immediato intervento da parte di un camionista che si trovava a transitare nel momento della tracimazione che stava sommergendo l'autovettura.
Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, che insieme al Nucleo Sommozzatori hanno salvato un 88enne che era intrappolato nel furgone
Sul posto i Carabinieri, la polizia Municipale di Ramacca, un ambulanza e l'Anas