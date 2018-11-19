TRADITA PRIMA DELLE NOZZE: SULL'ALTARE LEGGE LE CHAT TRA IL MARITO E L'AMANTE

Avrebbe dovuto sposarsi il giorno dopo, con l'uomo che da ormai quattro anni era il suo fidanzato.Per una futura sposa, però, la sera prima delle nozze si è trasformata in un incubo.Mentre festeggiava...

Mentre festeggiava con le amiche, sul suo cellulare sono comparsi una serie di messaggi da un numero sconosciuto, che riportavano le chat tra il fidanzato della ragazza e un'altra donna, come scritto dal Daily Mail. "Il tuo corpo è incredibile. E tu sai come usarlo. Vorrei che la mia ragazza avesse metà delle abilità che hai tu", scriveva l'uomo all'amante. E ancora, "Mi manchi tanto, vorrei ancora fare l'amore con te per sempre", perché "non avevo mai avuto questo tipo di esperienza, di connessione con una donna come con te, prima d'ora".

Dopo aver letto i messaggi, la futura sposa ha deciso di non annullare le nozze e presentarsi, il giorno dopo, all'altare. Ma, una volta arrivata al fianco del fidanzato, prima che il prete iniziasse la celebrazione, ha affermato: "Niente matrimonio oggi, si celebra l'onestà". Poi ha letto tutti i messaggi arrivai sul suo cellulare la sera prima. L'uomo ha lasciato la chiesa, mentre la ragazza e gli invitati si sono recati al banchetto: "Oggi non ci sarà un ricevimento di matrimonio, ma invece ci sarà una celebrazione dell’onestà. Devo ancora trovare il vero amore, bisogna seguire il cuore anche quando fa male".