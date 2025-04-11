TRAFFICO IN TILT SULLA 121: AUTO IN FIAMME E VEICOLO IN PANNE CAUSANO LUNGHE CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

Gravi disagi alla viabilità oggi, venerdì 11 aprile 2025, lungo la superstrada 121, a causa di due distinti incidenti che stanno causando forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.Il prim...

Gravi disagi alla viabilità oggi, venerdì 11 aprile 2025, lungo la superstrada 121, a causa di due distinti incidenti che stanno causando forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

Il primo incidente si è verificato in direzione Catania, all’altezza dello svincolo per la circonvallazione. Un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in movimento.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio. Al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Il secondo incidente riguarda un veicolo fermo in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo per Misterbianco Centro.

Entrambi gli episodi stanno creando forti ripercussioni sul traffico, in particolare in direzione Catania, dove si segnalano lunghe code che arrivano fino allo svincolo di Piano Tavola.

Al momento, la superstrada è chiusa e la Polizia municipale sta dirottando il traffico su vie secondarie.

La situazione è in continua evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.