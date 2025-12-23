Traffico in tilt sulla SS 121: code e rallentamenti allo svincolo Valcorrente per gli acquisti di Natale
Serata di forte confusione e lunghe code lungo la SS 121, in particolare nei pressi dello svincolo di Valcorrente, dove si registrano pesanti rallentamenti alla circolazione.Come documentato anche dal...
Serata di forte confusione e lunghe code lungo la SS 121, in particolare nei pressi dello svincolo di Valcorrente, dove si registrano pesanti rallentamenti alla circolazione.
Come documentato anche dalle immagini inviate alla nostra redazione, il traffico procede a passo d’uomo in direzione dell’area commerciale. A causare il blocco è l’elevato afflusso di automobilisti diretti verso il Centro Commerciale Etnapolis e i numerosi supermercati presenti nella zona, presi d’assalto per gli ultimi acquisti natalizi.
Le code risultano particolarmente lunghe, con auto incolonnate su più corsie e tempi di percorrenza notevolmente aumentati per chi proviene da Catania.
La situazione è resa ancora più complessa dalle continue manovre di ingresso e uscita dai parcheggi
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma esclusivamente di un forte afflusso di veicoli legato allo shopping natalizio.
Si consiglia, a chi non ha necessità urgenti, di evitare la zona o di scegliere percorsi alternativi, soprattutto nelle ore di punta.